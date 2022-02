Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Milan, gara che chiude il sabato della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Salernitana-Milan, gara delle 20.45 del ventiseiesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Arechi di Salerno, Davide Nicola, alla prima sulla panchina dei campani, ospita il Milan di Stefano Pioli. Un esordio complesso per il neo allenatore del club di Danilo Iervolino che è subito impegnato in una super sfida che mette in palio punti importantissimi per entrambe le squadre.

I padroni di casa, infatti, ultimi in elenco generale, hanno bisogno di punti per provare a raggiungere la salvezza e restare in Serie A. I rossoneri, invece, hanno intenzione di blindare il primo posto in classifica per tenere dietro l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti.

Salernitana-Milan, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Gagliolo, Veseli, Zortea, Obi, Bohinen, Ederson, Kechrida, Perotti, Mikael, Mousset.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Ballo-Touré, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Rebic.