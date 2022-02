Alle 15 spazio al primo match di questo sabato di Serie A. Scendono in campo la Sampdoria e l’Empoli.

Scontro tra due squadre che puntano ad una salvezza tranquilla. Vero che l’Empoli si trova ad oggi in una posizione di favore rispetto agli avversari, ma la verità è che la squadra di Andreazzoli vive un momento non particolarmente semplice. Serve una vittoria per dare la sterzata ad un trend che ad oggi è molto negativo.

La Sampdoria, invece, pare aver cominciato un percorso di risalita molto importante. Certo, non c’è continuità ma qualcosa pare essere cambiato con l’arrivo di Marco Giampaolo. Ogni occasione è ideale per cercare di portare a casa punti in ottica salvezza.

Sampdoria-Empoli, le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Candreva; Sabiri; Quagliarella, Caputo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Supriaha, Conti, Vieira, Magnani, Montevago, Trimboli, Rincon All.: Giampaolo

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Benassi, Asllani, Zurkowski; Bajrami, Cutrone; Pinamonti. All.: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Tonelli, Cacace, Ismajli, Luperto, Stulac, Bandinelli, Fiamozzi, Henderson, La Mantia, Di Francesco.