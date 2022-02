Pessima serata per Donnarumma e il PSG: cosa è successo a Nantes

Beffa inaspettata per il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino e per Donnarumma. Il Nantes batte il PSG 3-1.

Serata da dimenticare per il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. Il PSG, impegnato fuori casa contro il Rennes di Antoine Krilone Kombouaré allo stadio della Beaujoire, ha perso sciaguratamente per 3-1. Una batosta che non farò piacere ai tifosi che già contro il Rennes nell’ultimo turno di campionato hanno espresso tutto il proprio malumore nei confronti dei calciatori e della società.

Una batosta inspiegabile per il club transalpino che dopo l’1-0 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti in Champions League non riesce a trovare continuità. La sola rete di Neymar non basta per evitare il peggio. Pochettino resta al primo posto in classifica generale di Ligue 1 a quota 59 punti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, pessima serata per Pochettino e Donnarumma

Il PSG di Pochettino è costretto ad arrendersi lontano dal Parco dei Principi. Il Nantes ha la meglio sui campioni di Francia grazie alle reti di Randal Kolo Muani, a segno dopo solo quattro minuti di gioco, di Quentin Merlin, in gol al minuto 16, e al gol su calcio di rigore di Ludovic Blas in pieno recupero di primo tempo.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, ancora una delusione: decisione ufficiale di Pochettino

Niente da fare per Gigio Donnarumma che neanche stavolta è sceso in campo. A difendere i pali della porta del PSG è toccato a Keylor Navas, autore di una prestazione non impeccabile viste le tre reti subite.