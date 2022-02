Donnarumma, ancora una delusione: decisione ufficiale di Pochettino

Ancora una delusione per Gianluigi Donnarumma. La decisione di Mauricio Pochettino per Nantes-Paris-Sainter Germain è arrivata poco fa.

Non è un buon momento per Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano del Paris-Saint Germain, dopo essere finito in panchina contro il Rennes, è sceso in campo da titolare contro il Real Madrid in Champions League. Nel 4-3-3 di Mauricio Pochettino, nella super sfida europea che ha visto prevalere i francesi grazie ad una rete nel finale di Mbappé, l’estremo difensore italiano ha avuto la meglio sul compagno di reparto Keylor Navas.

In campionato l’alternanza prosegue. Il club francese, infatti, è impegnato questa sera contro il Nantes di Antoine Krilone Kombouaré. Alle ore 21.00, allo Stadio della Beaujoire, però, Gigio non sarà in campo.

Donnarumma in panchina per Nantes-PSG

Mauricio Pochettino, a poco meno di un’ora dal fischio di inizio, ha comunicato la formazione ufficiale che affronterà il Nantes nel match di Ligue 1. Niente da fare per l’ex Milan che resterò seduto in panchina.

Ad avere la meglio, anche stavolta, è Keylor Navas. Il portiere colombiano difenderà i pali del Paris Saint-Germain che scenderà in campo alle ore 21.00.

Nantes-PSG, le formazioni ufficiali

NANTES (3-4-3): Lafont; Castelletto, Appiah, Pallois; Bukari, Girotto, Chirivella, Merlin; Kolo Muani, Blas, Simon. A disposizione: Descamps, Traoré, Corchia, Cyprien, Coco, Pereira de Sa, Coulibaly, Geubbels, Augustin. All.: Antoine Kombouaré.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Gueye, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar. A disposizione: Donnarumma, Hakimi, Diallo, Nuno Mendes, Draxler, Di María, Danilo Pereira, Herrera, Icardi. All.: Mauricio Pochettino.