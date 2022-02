“Nessuno pensa che…”: Milan, Pioli vuota il sacco in diretta tv

Dopo il pareggio del suo Milan per 2-2 contro la Salernitana, Pioli ha commentato la gara dell’Arechi ai microfoni di DAZN.

Dopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana all’Arechi, il Milan non è riuscito ad allungare in classifica sia sull’Inter, che battendo il Sassuolo domani può riconquistare il primato, che sul Napoli di Spalletti. I rossoneri sono riusciti anche a passare in vantaggio con Messias, ma poi si sono fatti rimontare dalle reti siglate da Bonazzoli e Djuric.

Ad evitare la catastrofe è stato Rebic, che ha siglato il gol del pareggio con una conclusione dalla distanza. Il Milan ha iniziato bene entrambi i tempi della gara, ma ha sofferto troppo gli attacchi della Salernitana. I granata, infatti, avrebbero potuto portare a casa anche i tre punti.

Stefano Pioli ha mostrato tutta la sua delusione ai microfoni di ‘DAZN’: “Siamo delusi, perché non abbiamo giocato da Milan. Abbiamo iniziato bene la partita e potevamo sicuramente gestire meglio il vantaggio. Il match è stato complicato, siamo riusciti a pareggiare ma dobbiamo cercare di fare meglio”.

Pioli sulla corsa Scudetto: “Nessuno pensa che noi possiamo vincere il campionato”

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Corsa Scudetto? Nessuno pensa che noi possiamo vincere il campionato. Il girone di ritorno è sempre più difficile, ma noi oggi dovevamo fornire una prestazione sicuramente diversa. Quota Scudetto? E’ sicuramente alta, c’è ancora tanto da fare. Il livello è molto alto”.

Pioli si è anche soffermato su Leao: “Non è stato determinante come nelle ultime gare, ma se fa quel gol in rovesciata parliamo di altro. Non è stata la nostra miglior partita, dovevamo essere più lucidi. Siamo sicuramente delusi e cercheremo di fare meglio a partre dalla prossima sfida”.