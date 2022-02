Doccia fredda per Donnarumma: nuova delusione per l’ex Milan

Donnarumma continua a vivere alla giornata durante la sua esperienza al Psg: la decisione di Pochettino gli provocherà un’altra delusione

Il Psg si rituffa sul campionato dopo la vittoria di misura con il Real Madrid che consentirà di affrontare la trasferta spagnola con un piccolo vantaggio nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La formazione di Mauricio Pochettino ha un ampio margine da amministrare in Ligue 1. Sono tredici in questo momento i punti di vantaggio dei parigini sull’Olympique Marsiglia di Jorge Sampaoli. Un margine rassicurante che tuttavia non invita Marquinhos e compagni ad abbassare la guardia. Pochettino, nel frattempo, affina le sue consuete riflessioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, Donnarumma di nuovo fuori: con il Nantes tornerà Keylor Navas tra i pali

Il tecnico argentino prosegue con la sua articolata gestione dei portieri. Gianluigi Donnarumma è costretto a convivere in questa situazione di ‘precario’. L’estremo difensore italiano, dopo essere stato presente contro il Real Madrid nel delicato incontro di Champions valido per l’andata di finale degli ottavi, tornerà ad osservare i propri compagni dalla panchina.

‘L’Equipe’, infatti, anticipa che nel confronto di questa sera alle 21 in casa del Nantes toccherà ancora a Keylor Navas difendere la propria squadra dagli attacchi dei canarini.

Sulla gestione della situazione dei numeri uno si era espresso proprio Gianluigi Donnarumma. In quella circostanza, dopo la gara contro Ancelotti, il campano ha detto di non soffrire il trattamento, ritenendolo giusto ed in grado di tenere entrambi sulla corda e pienamente concentrati in ogni circostanza.

LEGGI ANCHE >>> “Prima a Chiesa, poi a lui…”: Vlahovic, la previsione fa tremare la Juventus

Fino a questo momento, la rotazione di Mauricio Pochettino ha consentito a Donnarumma di scendere sul terreno di gioco quattro volte su sette in Champions League e dieci volte su ventiquattro in Ligue 1. In Coppa di Francia invece è toccato al portiere italiano due volte su tre.