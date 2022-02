“Berardi e Chiesa in panchina”: all’Olimpico la singolare curiosità

Chiesa e Berardi sono due giocatori della Nazionale italiana, ma anche due calciatori del Verona: ecco la curiosità

Si sta disputando in questi minuti la partita tra Roma e Verona all’Olimpico. José Mourinho dovrà necessariamente conquistare i tre punti dopo alcuni risultati negativi in Serie A e in Coppa Italia. A breve ci sarà anche la Conference League e la priorità, in questo momento, è recuperare tutti gli infortunati per permettere all’allenatore di effettuare le dovute rotazioni. Una situazione molto antipatica, anche perché alcuni dei migliori giocatori sono indisponibili.

Da Mancini a Mkhitaryan, passando per Zaniolo che ha ricevuto una botta sul quadricipite. Anche nel Verona ci sono diverse assenze, ma la curiosità principale è legata alla panchina sul quale può contare Igor Tudor. Il portiere titolare è Montipò, inamovibile per l’ottima stagione che sta disputando. I due portieri di riserva sono Chiesa e Berardi. E non è uno scherzo.

Roma-Verona, Chiesa e Berardi in panchina

Mattia Chiesa è un giovane portiere del Verona, classe 2000. Era in prestito al Trento, ma il club scaligero ha deciso di richiamarlo dal prestito nel calciomercato di gennaio. Questo perché Tudor si è ritrovato senza i due portieri Montipò e Berardi e c’era il solo Pandur oltre a due della Primavera. E da questo momento fino al termine della stagione, Chiesa sarà in panchina.

Chiesa-Berardi, un avvicendamento che si è visto in Nazionale con l’Italia a Euro 2020, e si vedrà anche quando Chiesa (Federico, ndr) tornerà dall’infortunio al ginocchio. Insomma, una curiosità davvero niente male, considerando che l’Olimpico è stato il teatro di diverse partite della Nazionale nell’ultimo Europeo.