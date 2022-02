“Sarebbe un disastro”: Italia, Mancini ‘bacchettato’ in pubblico

L’Italia si avvicina sempre più all’appuntamento con i playoff di marzo e il ct Mancini riceve l’avvertimento di un grande del nostro calcio.

Mentre la Serie A continua ad appassionare con una lotta al vertice che coinvolge ben tre squadre e rende ogni settimana sempre più appassionante, i tifosi italiani restano con il fiato sospeso al pensiero della Nazionale.

A fine marzo, infatti, l’Italia campione d’Europa in carica affronterà gli spareggi per andare ai Mondiali in Qatar dopo aver fallito l’accesso diretto. E mentre l’appuntamento si avvicina cresce anche la tensione riguardo un test che non può essere fallito.

La speranza era che la mancata qualificazione a Russia 2018 con Ventura in panchina fosse ormai un ricordo sempre più sbiadito, cancellato dalla rinascita avvenuta sotto la guida di Roberto Mancini. Tante vittorie, gioco, il lancio di alcuni giovani e soprattutto la vittoria degli Europei avevano illuso un po’ tutti.

I passi falsi con Svizzera e Nord Irlanda hanno però riportato l’Italia con i piedi per terra. I Mondiali in Qatar sono ancora possibili, ma per arrivarci gli Azzurri dovranno superare Macedonia del Nord e poi, probabilmente, il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Mancare l’obiettivo avrebbe conseguenze disastrose, un concetto noto a tutti ma che è stato ribadito al ct anche da un grande del nostro calcio come Fabio Capello.

“Italia fuori dai Mondiali? Sarebbe un disastro”

Nel corso di un’intervista concessa a Il Mattino, infatti, l’ex tecnico tra gli altri di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid si è espresso sull’appuntamento atteso dall’intera Italia calcistica: “Qualsiasi cosa chiedano Mancini e la FIGC – ha affermato parlando della possibile pausa del campionato che darebbe agli Azzurri modo di prepararsi al meglio – deve essere loro concessa. Deve essere fatto tutto il possibile.”

Il motivo è semplice, ma Capello lo dice senza girarci intorno: “Non andare in Qatar sarebbe un disastro”. Un’eventualità da evitare a tutti i costi e per cui il calcio dei club, che spesso vive gli impegni delle Nazionali quasi con fastidio, dovrà fare uno sforzo.

Perché mancare per la seconda volta consecutiva l’appuntamento con i Mondiali rischierebbe di avere conseguenze sull’intero movimento calcistico italiano, coinvolgendo ovviamente anche la Serie A e i club più blasonati. Una “bacchettata” per Mancini, che dovrà affrontare le sfide di marzo con la consapevolezza di quanto siano importanti per tutti.