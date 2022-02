Calciomercato Inter, Marotta ha già individuato l’erede di Lautaro Martinez

Marotta e Ausilio sono già al lavoro per regalare ad Inzaghi ed ai tifosi dell’Inter nuovi innesti in vista del calciomercato estivo.

L’Inter di Simone Inzaghi, in attesa di capire gli sviluppi della classifica in vista della fine del campionato di Serie A 2021/2022, inizia la programmazione della prossima stagione. Dopo i rinnovi dell’intero asset dirigenziale con le firme sul contratto di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, i nerazzurri gettano le basi per l’Inter che verrà. Il prossimo anno il presidente Steven Zhang non vuole fermarsi, anzi. Proseguire l’opera iniziata dopo la vittoria dello scudetto lo scorso anno con Antonio Conte sarà fondamentale.

Per questo motivo Marotta e Ausilio sono già al lavoro per regalare ad Inzaghi nuovi innesti da inserire in rosa. L’obiettivo è tenere alta la competitività della formazione titolare per tenere alto il morale della tifoseria.

Calciomercato Inter, due nomi per sostituire Lautaro Martinez

Il mercato, però, si dovrò fare anche in uscita. Dinanzi a ghiotte offerte, infatti, Zhang potrebbe vacillare. Uno dei nomi più corteggiati è sicuramente quello di Lautaro Martinez. Il Toro, dopo l’addio di Romelu Lukaku, non sta vivendo momenti esaltanti come quelli dello scorso anno. In ogni caso, però, le sue prestazioni valgono, senza dubbio, l’interesse dei top club in giro per l’Europa.

Qualora andasse via in estate, l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ ha svelato diversi profili che sono sulla lista dei desideri del club. Uno su tutti è Jonathan David del Lille, ma stuzzica anche l’ipotesi Martial, in prestito al Siviglia ma di proprietà del Manchester United.