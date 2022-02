DIRETTA Fiorentina-Atalanta: segui la partita LIVE

Tutto pronto per Fiorentina-Atalanta, gara delle 12.30 che apre la domenica del ventiseiesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Fiorentina-Atalanta, lunch match del ventiseiesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la squadra di Vincenzo Italiano ospita i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. La gara mette in palio punti importantissimi in ottica classifica. La Dea è intenzionata ad approfittarne dopo il mezzo passo falso della Juventus nel derby contro il Torino per provare ad agguantare nuovamente la zona Champions League.

Anche i viola, però, sognano un piazzamento in Europa e, proprio per questo motivo, dopo lo scherzetto rifilato a Gasperini in Coppa Italia, potrebbero vendere cara la pelle anche oggi pomeriggio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Rosati, Venuti, Terzic, Igor, Nastasic, Amrabat, Maleh, Castrovilli, Callejon, Saponara, Ikoné, Cabral.

LEGGI ANCHE >>> “Arriva l’esonero se…”: Serie A, ora Pirlo può tornare ad allenare

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, De Nipoti, Scalvini, Maehle, G.Pezzella, Freuler, Pessina, Mihaila.