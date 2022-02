“Arriva l’esonero se…”: Serie A, ora Pirlo può tornare ad allenare

Pronto un cambio panchina in Serie A. In caso di risultato negativo per il tecnico sarà addio: Andrea Pirlo è pronto a sostituirlo.

L’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è finita dopo una sola stagione. Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera hanno preferito optare per il ‘dolce ritorno’ di Massimiliano Allegri. Il neo allenatore della Juve, però, ha dovuto fare i conti con una stagione fino a questo momento piuttosto complessa.

Fino a questo momento, dopo il pareggio nel derby contro il Torino di Ivan Juric, la Juventus non ha convinto tantissimo. Lo stesso calciomercato invernale che ha visto arrivare Vlahovic e Zakaria, ha sì entusiasmato i tifosi, ma rischia di portare una gioia estemporanea. Lo scudetto è oramai troppo distante ed Allegri è chiamato a salvare la stagione centrando la qualificazione in Champions League, scalzando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Serie A, Pirlo può tornare ad allenare

Il paragone con Andrea Pirlo, a questo punto della stagione, è quasi inevitabile. Proprio l’ex allenatore bianconero, fermo ai box dopo l’addio al club piemontese, potrebbe ritornare ad allenare in Serie A. A pensarci sarebbe il Bologna di Sinisa Mihajlovic che nelle ultime cinque giornate ha conquistato un solo punto.

A rivelarlo è il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Giovanni Albanese. Con un post pubblicato sul proprio profilo ‘Twitter’, il collega ha svelato quanto segue: “Aria di sfiducia a Bologna nei confronti di Sinisa Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo Spezia arriverebbe quasi sicuramente l’esonero. E a quel punto il sostituto potrebbe giungere dalla Juventus: Andrea Pirlo”.