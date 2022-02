Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questa domenica di Serie A. Alla Dacia Arena scendono in campo Udinese e Lazio.

La Lazio par aver dato una sorta di svolta alla sua stagione. Tre vittorie nelle ultime quattro partite sono un bottino ben augurante per il prosieguo del campionato, con la piazza biancoceleste che continua a sperare di poter raggiungere un piazzamento europeo. Certo, non è facile visto che davanti le altre corrono. I ragazzi di Sarri hanno avuto non poche difficoltà nella prima parte di stagione, ma qualcosa sembra essere cambiato.

Servono, però, conferme concrete. Il campo, in questo senso, rappresenta il banco di prova più importante. Oggi per i biancocelesti c’è la possibilità di misurare in un impianto ostico come la Dacia Arena, con l’Udinese pronta a mettere in difficoltà la compagine allenata da Sarri. Nelle ultime partite qualche segnale di ripresa, ma la situazione dei bianconeri resta complessa e proprio per questo i tre punti sono un obiettivo fondamentale.

Udinese-Lazio, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto. All. Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Benkovic, Udogie, Jajalo, Pereyra, Samardzic, Ballarini, Pussetto, Success, Nestorovski.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Kamenovic, Radu, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, André Anderson, Romero, Raul Moro, Cabral.