Salernitana-Milan, il dato che fa sperare i tifosi: “Non accadeva dal 2016”

Il 2-2 di Salernitana-Milan fa sognare i tifosi della squadra campana che ora sognano la salvezza. Un dato Opta fa ben sperare.

Salernitana-Milan è finita 2-2. Un risultato che non è di certo piaciuto a Stefano Pioli ed ai tifosi rossoneri, furiosi contro la propria squadra al momento del triplice fischio. Diverso, chiaramente, l’atteggiamento dei tifosi della squadra campana che è riuscita a conquistare un punto importantissimo nella lotta salvezza.

Le reti di Djuric e Bonazzoli hanno scatenato l’entusiasmo dei supporters salernitani che si son visti strappare la vittoria dalle mani solo dalla rete di Ante Rebic giunta nei minuti finali. In ogni caso, il primo punto conquistato da Davide Nicola, alla prima sulla panchina della Salernitana, pesa come un macigno sulla classifica generale. L’ultima della classe ferma i primi in elenco, in piena lotta per lo scudetto.

Salernitana-Milan, il dato di Opta

La squadra campana resta ultima dell’elenco a quota 14 punti, ma con ancora due gare da disputare. I rossoneri, invece, non blindano il primo posto e ora hanno solo due punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, secondo in classifica, e tre punti sul Napoli terzo.

Oltre al risultato finale, però, c’è un ulteriore dato che fa ben sperare i supporters campani. A riferirlo è l’account Twitter ‘Opta Paolo’: “Salernitana Milan è la prima sfida in Serie A da Verona-Juventus 2-1 del maggio 2016 in cui la squadra ultima in classifica ad inizio giornata resta imbattuta contro la capolista – da allora nove vittorie di fila della prima in classifica in questi incontri. Sorpresa”.