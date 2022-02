La Salernitana sfiora il colpaccio col Milan: Pioli non blinda il primo posto

Da pochi minuti è terminata la partita dell’Arechi tra la Salernitana ed il Milan con il risultato di pareggio per 2-2.

La Salernitana comincia forte, ma è il Milan a passare in vantaggio al 5′ con la rete di Messias, su assist di Theo Hernandez. Al 17′ ci prova Bennacer su punizione: para Sepe. Al 29′ arriva il pareggio dei campani con Bonazzoli, bravo a sfruttare un brutto errore in uscita di Maignan su Djuric.

Nei minuti finali della prima frazione di gara c’è la grande occasione per Leao ma il calciatore è troppo lento nel tirare da ottima posizione, favorendo così l’intervento dei difensori della Salernitana. Ad inizio ripresa c’è la super rovesciata di Leao, che termina di pochissimo a lato.

La gara dell’Arechi è vibrante, dove entrambe le squadre possono segnare. Al 59′ Ribery sfonda sulla sinistra e la mette in mezzo: Djuric non arriva ad impattare con la sfera per pochissimo. Maignan, al 66′, tenta un improbabile dribbling su Bonazzoli che riesce a rubare il pallone e a tentare la rabona a porta vuota: salva Romagnoli.

Djuric fa sognare la Salernitana, ma Rebic salva il Milan

Dopo quattro minuti c’è il gran boato dell’Arechi per il gol di testa di Djuric, su cross dalla destra di Mazzocchi. Al 77′ arriva il pareggio del Milan con il tiro dalla distanza di Rebic, imbeccato da una sponda di testa di Giroud. E’ lo stesso francese ad essere pericoloso poco dopo con un altro colpo di testa.

La Salernitana non demorde e tenta il colpaccio, su azione da corner, con il colpo di testa di Fazio, che si spegne sul fondo. Nei minuti finali il Milan tenta il gol vittoria, ma i granata riescono a strappare, dopo una gran prestazione, un punto fondamentale per il prosieguo del loro campionato.

La classifica aggiornata

Milan 56, Inter 54**, Napoli 53*, Juventus 47, Atalanta 44**, Lazio 42*, Roma 41, Fiorentina 39**, Verona 37, Torino 33*, Empoli 31, Sassuolo 30*, Bologna 28**, Sampdoria 26, Spezia 26*, Udinese 24***, Cagliari 21*, Venezia 21**, Genoa 15*, Salernitana 14**.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno