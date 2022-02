Nelle ultime settimane ha tenuto banco la notizia della possibile cessione dell’Inter. Le voci sono state chiarite da Alessandro Antonello, Ad corporate dei nerazzurri.

La famiglia Zhang ha portato l’Inter a realizzare un progetto ambizioso, che ha previsto la regolazione dei conti in rosso ma anche la creazione di una squadra competitiva che potesse trionfare. Lo scudetto con Antonio Conte ne è la prova, così come tutto ciò che ne è conseguito, a partire dagli investimenti estivi e dell’arrivo in panchina di Simone Inzaghi.

Dal punto di vista fiscale e regolamentare c’è ancora del lavoro da fare e infatti non possono escludersi cessioni eccellenti anche in prossimità del futuro per evitare una debacle economica.

Per tale ragione, l’attuale proprietà non ha escluso l’innesto di nuovi capitali e quindi la vendita di pacchetti azionari dell’Inter. Zhang pare aver avuto diversi contatti in tal senso, salvo poi mantenere la situazione in stand-by.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Inter verso la cessione? Antonello chiarisce gli scenari

A chiarire le prospettive è stato Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate della società nerazzurra, il quale è intervenuto al ‘Financial Times’ per un’intervista: “Zhang vuole cedere l’Inter? No, no. Il nostro azionista è impegnato in investimenti a lungo termine nel club nerazzurro. Il futuro del calcio italiano? Noi dobbiamo essere stimolati dalla crescita della Premier League per recuperare il gap con il loro campionato”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri è in emergenza: esami per il top player

Una dichiarazione netta che potrebbe fugare definitivamente ogni dubbio sulle intenzioni della famiglia Zhang. Evidentemente i risultati e il lavoro dei dirigenti attuali, ai quali è stato anche rinnovato il contratto, ha generato la necessaria fiducia nella proprietà in merito alla convinzione di poter ottenere risultati e ristabilire le finanze senza la necessità di mettere in vendita una fetta del club.