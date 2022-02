Napoli, occasione sprecata: il Cagliari rovina i piani di Spalletti

Termina con un pareggio l’attesissimo posticipo della 26a giornata di Serie A tra Cagliari e Napoli. Al gol di Pereiro risponde Osimhen.

Napoli che, reduce dal pari contro il Barcellona e dai risultati favorevoli delle milanesi, prova a conquistare i tre punti in casa del Cagliari. I rossoblù però fanno immediatamente capire che venderanno cara la pelle.

D’altronde la situazione di classifica del Cagliari e tutt’altro tranquilla e gli uomini di Mazzarri mettono impegno e grinta per ottenere punti preziosi in ottica salvezza. Nella prima frazione infatti, a fronte di una partita comunque vivace, è il Cagliari ad avere qualche occasione in più. Il Napoli dal canto suo deve fare i conti anche con l’infortunio di Di Lorenzo.

Nella ripresa il leit motiv non cambia di molto e il Cagliari passa in vantaggio all’ora di gioco con Pereiro. Non esente da colpe Ospina che comunque poco dopo si riscatta su Deiola evitando il 2-0. Spalletti tenta il tutto per tutto inserendo anche un Osimhen a mezzo servizio. Ed è proprio Osimhen al minuto 85 a pareggiare svettando di testa. Nel finale il Cagliari avrebbe anche l’occasione per ripassare in vantaggio, ma Marin non riesce a concretizzare. Il match si conclude quindi con il risultato di 1-1.

Napoli, niente aggancio in vetta: sorride il Milan

Con questo risultato il Napoli fallisce l’aggancio al Milan, ma raggiunge l’Inter (che ha però una gara da recuperare) al secondo posto in classifica. La corsa Scudetto resta più combattuta che mai. Il Cagliari dal canto suo porta a casa un buon punto in ottica salvezza anche se c’è il rammarico per le occasioni sprecate.

Con questo risultato la classifica aggiornata della Serie A, cambia in questo modo: Milan 56, Inter 54*, Napoli 54, Juventus 47, Atalanta 44*, Lazio 42, Fiorentina 42*, Roma 41, Verona 37, Torino 33*, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna 28**, Sampdoria 26, Spezia 26*, Udinese 25**, Venezia 22*, Cagliari 22, Genoa 16*, Salernitana 14**.

*una partita in meno **due partite in meno