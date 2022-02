“Si decide oggi”: Villarreal-Juve, il recupero last minute può salvare Allegri

A poche ore dalla sfida con il Villarreal, per Max Allegri potrebbe esserci un recupero importante: il calciatore è rientrato in gruppo

Archiviato il derby con il Torino, che ha comunque consentito a Max Allegri di raccogliere un pareggio risultato poi positivo per via della sconfitta dell’Atalanta contro la Fiorentina, la Juventus si proietta sul confronto di Champions League contro il Villarreal.

La formazione bianconera domani sera sarà in Spagna per affrontare la squadra di Unai Emery. Un test molto importante per proseguire l’avventura europea e migliorare i risultati recenti conseguiti nella competizione. Il return match, poi, si giocherà il 16 marzo.

Juventus, Bonucci verso il recupero: Allegri può tirare un sospiro di sollievo

Per il delicato match contro il sottomarino giallo, il tecnico della Juventus può tirare un grosso sospiro di sollievo perché, come era stato già anticipato dal giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito ufficiale, nel corso dell’allenamento di rifinitura della Continassa, con il gruppo sta lavorando pure Leonardo Bonucci.

Il difensore italiano pertanto si appunta alla sfida dell’estadio de La Ceramica’. Il calciatore era stato costretto a saltare il derby contro la squadra di Ivan Juric per un problema al polpaccio. L’ultima apparizione è relativa alla sfida con l’Atalanta. Nel 2022 è stato bloccato inoltre da un altro problema muscolare.

Oltre a Federico Chiesa, l’allenatore dovrà fare a meno di altre pedine molto importanti. Non ci saranno sicuramente Paulo Dybala, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi.

Il Villarreal arriva all’incontro con la Juventus con il convincente 4-1 conquistato contro il Granada. Un risultato positivo più nel risultato che nella prestazione. Prima di chiudere definitivamente il match contro la formazione andalusa, infatti, la retroguardia di Emery ha evidenziato qualche scricchiolio di troppo.