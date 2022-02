Ronaldo-United, è arrivato l’annuncio social che nessuno immaginava

Ronaldo commenta l’attuale stato di forma del Manchester United, pubblicano sui social un annuncio inatteso dai tifosi.

Momento positivo per il Manchester United, tornato a competere per un piazzamento in zona Champions League. Nelle ultime 6 gare di Premier League sono infatti arrivate 4 vittorie e due pareggi che hanno rilanciato le ambizioni di gloria dei Red Devils, attualmente quarti in classifica a quota 46 punti.

Il Chelsea terzo è a +4 ma il tecnico Ralf Rangnick conta di effettuare il sorpasso già nelle prossime settimane. Un obiettivo possibile, anche alla luce della ritrovata armonia all’interno dello spogliatoio. Nei giorni scorsi i media locali avevano parlato di una serie di contrasti tra il capitano Harry Maguire e Cristiano Ronaldo.

Voci che il portoghese ha voluto mettere a tacere. Lo ha fatto, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram subito dopo il successo rimediato ai danni del Leeds. “Vittoria importantissima in Premier League prima di spostare il focus sulla Champions League e pensare all’Atletico Madrid. Si torna in campo. Restiamo Uniti!”.

Very important Premier League win before we change our focus to the Champions League and head to Madrid. Back on track! We stand United!💪🏽 pic.twitter.com/1H6mrVqTt2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 20, 2022

Ronaldo, ecco il messaggio che nessuno si aspettava

Frasi importanti, accompagnate da una foto dedicata proprio a Maguire. Nessun dissapore, quindi, tra l’inglese ed il portoghese autore fin qui di 15 gol e 3 assist in 29 presenze complessive. Un ottimo bottino, che Cristiano Ronaldo proverà a migliorare già nella sfida contro i Colchoneros in programma mercoledì.

Il suo futuro, in ogni caso, resta un rebus visto che, in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, l’attaccante ha già fatto sapere di volersi trasferire altrove. Possibile, in tal senso, uno sbarco al Paris Saint Germain che in estate dovrà sostituire Kylian Mbappé. Per pensare al futuro, in ogni caso, c’è tempo: Ronaldo ora vuole trascinare i Red Devils verso nuovi trofei.