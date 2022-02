“Firma fino al 2026”: Inter, Marotta ha chiuso l’affare a centrocampo

Arriva la notizia che fa sorridere il tecnico dell’Inter Inzaghi: Marotta ha completato l’operazione a centrocampo.

Non è dei migliori il momento in casa Inter. La recente sconfitta patita per mano del Sassuolo, che fa seguito a quelle rimediate in Champions League e nel derby, preoccupano il tecnico Simone Inzaghi il quale nei prossimi giorni sarà chiamato ad effettuare dei correttivi tesi a risolvere le attuali criticità.

I riflettori, in tal senso, sono puntati soprattutto su Stefan De Vrij e Lautaro Martinez. Il difensore in questa stagione è rimasto molto distante dagli standard qualitativi offerti sotto la gestione di Antonio Conte mentre l’argentino è andato a segno l’ultima volta il 17 dicembre, in occasione della sfida vinta ai danni della Salernitana.

Da quel momento in poi, soltanto prestazioni deludenti che hanno spinto il club a valutare l’idea di cederlo in estate prendendo al suo posto Gianluca Scamacca o Jonathan David del Lille. Il francese, in particolare, piace molto ma ha una valutazione compresa tra i 45 e i 50 milioni. Le riflessioni sono in corso. Chi invece continuerà senza dubbi la propria avventura in nerazzurro è Marcelo Brozovic.

Inter, ad un passo il rinnovo di Brozovic: oggi la firma

La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno si è infatti sbloccata, producendo la fumata bianca auspicata dall’amministratore delegato Beppe Marotta e dai tifosi. La firma addirittura, stando a quanto riportato da Sky Sport, potrebbe arrivare già nella giornata odierna sulla base di 6 milioni netti fino al 2026.

Un bel salto per il croato, il cui stipendio fino a questo momento ammontava a 3,5 milioni. Il giocatore, di recente, era finito nel mirino del Newcastle e del Paris Saint Germain ma alla fine ha prevalso la sua voglia di proseguire con l’Inter, di cui ormai è una colonna portante insostituibile: per lui, in totale, 33 presenze complessive per un totale di 2.779 minuti trascorsi in campo.