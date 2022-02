“Restare alla Juve? Fosse per me…”: il big spiazza i tifosi bianconeri

Al centro di un futuro tutt’altro che certo alla Juve, il big di Allegri rompe il silenzio e spiazza i tifosi della Vecchia Signora.

Il pareggio contro il Torino è stato un pesante campanello d’allarme. Soprattutto dopo quello acciuffato in extremis in casa dell’Atalanta. E adesso, dopo poche settimane dal termine del calciomercato, la Juventus sembra aver esaurito nuovamente l’entusiasmo portato dall’arrivo di Vlahovic e Zakaria.

E in un momento della stagione come questo, la Vecchia Signora non può permettersi di rallentare oltremodo. Già lo scorso dicembre-gennaio, le voci e i rumors di mercato hanno influito sul rendimento di alcuni big bianconeri.

Non solo Paulo Dybala (sul quale pende ancora una scadenza contrattuale fissata al prossimo 30 giugno), ma anche e soprattutto Alvaro Morata. L’ex Real Madrid è stato ad un passo dal Barcellona nel corso dell’ultima sessione e, oggi, ha rotto il silenzio sul suo quasi-passaggio in blaugrana.

Morata spiazza i tifosi in conferenza: “Restare alla Juve? Fosse per me…”

Presente al fianco di Massimiliano Allegri, l’attaccante spagnolo si è raccontato nel corso della conferenza stampa di vigilia a Villareal-Juventus. E sul suo mancato approdo al Barça ha commentato: “Non importa adesso, ne parlai con il mister lo scorso mese. Lui aveva delle idee diverse e me le ha dette. Mi ha confermato quanto fossi importante per la squadra”.

E ancora: “Soprattutto, il mister mi ha detto quanto l’arrivo di Dusan avrebbe giovato anche per me. Così è stato, sono contento di essere qui. Allegri mi ha detto che dovevo rimanere e ora tocca a me ripagare la sua fiducia”, prosegue Morata.

Poi, le parole che spiazzano i tifosi della Vecchia Signora: “Restare alla Juve? Fosse per me, resterei qui per sempre. Da quando lavoro in questa squadra, ho sempre sentito la fiducia di tutti. Dal tecnico ai tifosi, è bello essere in bianconero”.