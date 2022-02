Paura in campo: Cagliari-Napoli perde un top, il tecnico trema

Cattive notizie per Luciano Spalletti durante la partita che il suo Napoli sta giocando contro il Cagliari. Uno degli azzurri costretto ad uscire dopo una botta alla testa.

Il Napoli si gioca tre punti importanti nella sfida contro il Cagliari che si sta giocando in questi minuti. La squadra di Spalletti ha la ghiotta occasione di agganciare il Milan in vetta alla classifica, approfittando anche della sconfitta di ieri dell’Inter patita per mano del Sassuolo. Certo, la situazione dell’infermeria ha portato l’allenatore degli azzurri a prendere delle decisioni particolari: modulo 3-4-2-1 contro la squadra sarda, con Petagna chiamato a tenere alto l’attacco al posto di Osimhen.

Un match complicato ed anche molto sentito, quello contro il Cagliari, soprattutto sotto il punto di vista dell’ambiente. Spalletti, al netto di quelle che erano le defezioni già prima del match, in questo primo tempo si è ritrovato a dover fare a meno anche di un altro azzurro a causa di un infortunio molto particolare.

Napoli, tegola per Spalletti: botta alla testa per Di Lorenzo, cambio forzato

La ‘vittima’ di questa prima frazione di gara è Giovanni Di Lorenzo. L’ex terzino dell’Empoli, infatti, è stato sostituito prima della mezzora a causa di un infortunio che tiene anche in apprensione l’ambiente azzurro. Per lui una botta alla testa, che un presa diretta non sembrava particolarmente violenta. Il giocatore ha provato a restare in campo, ma a distanza di qualche minuto si è nuovamente fermato per i giramenti di testa.

Spalletti è stato cosi costretto al cambio: dentro Kevin Malcuit, che proverà a fare un lavoro molto importante sulla corsia destra. Match impegnativo per il Napoli, soprattutto per tutta una serie di problematiche legate agli infortuni che continuano ad aumentare.