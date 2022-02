Atalanta, ecco l’erede di Zapata: super colpo per Gasperini

Occhi puntati su quello che potrebbe essere l’erede di Duvan Zapata: per Gasperini pronto un super colpo

L’Atalanta sta provando a entrare in Champions League, anche se nelle ultime settimane le prestazioni della squadra di Gasperini sono state di basso livello. I motivi, però, sono riconducibili alle assenze che la Dea sta affrontando. Pochissimi attaccanti disponibili: Zapata out, Muriel a mezzo servizio obbligano Gasperini ad arrangiarsi con il materiale che ha a disposizione. E’ arrivato Boga a gennaio, che però agisce più sull’esterno che nella parte centrale dell’attacco.

Ecco perché, nel prossimo calciomercato, l’Atalanta potrebbe puntare su un nuovo centravanti. Tanti sono i nomi su cui potrebbero puntare i bergamaschi, anche se questo dipenderà anche dalle eventuali cessioni e plusvalenze che il club riuscirà a fare. Ma c’è un attaccante che piace molto al club: si tratta di Andrea Belotti, cercato anche la scorsa estate.

Atalanta, si insiste per Belotti come erede di Zapata

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Atalanta è ancora molto interessata ad Andrea Belotti. L’attaccante, attualmente al Torino, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e difficilmente arriverà il rinnovo. Si tratta di un giocatore ambito da qualsiasi club di Serie A, anche perché si libererà a parametro zero. Il Gallo non ha ancora deciso per chi firmare. Negli ultimi mesi si è parlato anche di un possibile approdo al Toronto FC, che dopo aver acquisito Insigne, vorrebbe continuare a far spese in Serie A.

L’Atalanta, invece, gli garantirebbe un ruolo centrale nel progetto, magari come erede di Duvan Zapata. Belotti è nato a Calcinate, in provincia di Bergamo. E chissà che un ‘ritorno alle origini’ non faccia piacere all’attaccante della nazionale italiana, che ha vinto l’ultimo Europeo.