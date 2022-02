“Da non credere…”: Villarreal-Juventus nel caos, i tifosi non ci stanno

La Juventus dovrà giocarsi la qualificazione nel match di ritorno: i tifosi però hanno individuato il colpevole del pari con il Villarreal

Il vantaggio fulmineo realizzato da Dusan Vlahovic non è bastato alla Juventus per battere il Villarreal. La squadra di Allegri ha chiuso la gara d’andata sul risultato di parità. Un punteggio comunque che consente ai bianconeri di restare ottimisti in vista del match di ritorno, che si giocherà all’Allianz Arena. Discorso che resta apertissimo.

I tifosi bianconeri però masticano amaro per la rete che ha consentito alla squadra di Unai Emery di recuperare il risultato. Il gol di Daniel Parejo, infatti, ha rovinato la serata della Juventus che ha pregustato la vittoria per vari minuti.

“Errore colossale”, i tifosi della Juventus hanno individuato il colpevole: Rabiot ha favorito l’1-1 di Parejo

Il centrocampista del sottomarino giallo ha pareggiato il gol di Dusan Vlahovic a metà del secondo tempo. La rete di Daniel Parejo tuttavia non è arrivata su calcio piazzato, come ha abituato l’ex Valencia in questi anni, ma con un gol da rapinatore dell’area di rigore. Il calciatore spagnolo infatti si è fatto trovare appostato davanti a Szczesny per batterlo a piacimento. Sul gol però pesa la posizione di Rabiot, che ha avuto il demerito di uscire nel momento sbagliato favorendo il passaggio per Parejo che così ha potuto freddare il portiere bianconero.

E i tifosi della Juventus lo hanno subito indicato come colpevole. “Dormita colossale di Rabiot, che ha 54, sottolineo 54, presenze in Champions League“, è sbottato un utente di chiara fede juventina.

A questo punto il discorso qualificazione rimane completamente aperto. Le due squadre si affronteranno nuovamente il prossimo 16 marzo a Torino. In quella occasione, qualsiasi errore avrà un peso ancora maggiore.