Tutto pronto per Villareal-Juventus, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. La gara inizia alle ore 21.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Villareal-Juventus, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. All’Estadio de la Ceramica, la squadra spagnola ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal pareggio nel derby contro il Torino. Unai Emery, invece, nelle ultime quattro gare non ha mai perso e, tra le altre cose, è tra i favoriti alla vittoria finale nel torneo europeo dopo il successo della scorsa edizione.

Prima di oggi le due formazioni non si sono mai affrontate in una competizione europea. Dopo il primo round che andrà in scena questa sera alle ore 21.00, la Juventus attenderà gli spagnoli nel match di ritorno, in programma all’Allianz Stadium di Torino il prossimo 16 marzo.

Villarreal-Juventus, le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, P. Torres, Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Iborra, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. Allenatore: Emery. A disposizione: Asenjo, Mario Gaspar, Aurier, Mandi, Estupiñán, Capoue, Yeremi Pino, Trigueros, Moi Gomez, Paco Alcacer, Dia.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Lu. Pellegrini, Bonucci, Rabiot, Locatelli, Kean, Soulé.