Fiorentina-Juventus, scoppia il caos: la bandiera attacca Commisso

Un ex giocatore e bandiera della Fiorentina ha criticato alcune strategie adottate recentemente da Rocco Commisso.

E’ appena trascorso uno stranissimo turno di campionato, dove solo la Fiorentina è riuscita a vincere tra le prime dieci in classifica. A far più rumore sono sicuramenti i pareggi di Milan e Napoli contro Salernitana e Cagliari e la sconfitta dell’Inter a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi.

Se la lotta Scudetto non ha visto nessuna squadra approfittare dei passi falsi delle altre, in zona Champions League c’è stato il grande passo in avanti della Fiorentina. I viola, difatti, hanno battuto l’Atalanta domencia nello scontro diretto con la rete di Piatek. La gara è stata susseguita da tantissime polemiche a causa del gol annulato a Malinovskyi.

Dopo la cessione di Vlahovic sembrava tutto perso in casa viola, ma la squadra di Italiano è riuscita a ricompattarsi. I viola adesso sono a cinque punti dalla Juventus quarta e devono ancora recuperare il match dell’Epifania contro l’Udinese. Sembrava che fosse tornato un po’ di sereno in casa toscana, ma bisogna registrare alcune polemiche sollevate da parte di una bandiera della Fiorentina.

Fiorentina, Frey: “La società non sta considerando gli ex giocatori viola”

Sebastian Frey, infatti, è stato intervistato da ‘Violafun’, dove non ha risparmiato alcune critiche al patron Commisso: “Ci sono ex giocatori viola, come me ed Antognoni, che non sono stati mai chiamati dalla società né invitati allo stadio. Il club ha invitato tutti per andare allo stadio per vedere Fiorentina-Juventus, io ho risposto magari ma ne vogliono fare a meno in questo momento”.

L’intervento dell’ex portiere gigliato poi continua: “Abbiamo dato tanto a questa squadra, che abbiamo reso grande. Ho sempre rispettato la maglia viola e vorrei essere gratificato per questo. I calciatori che hanno giocato con questa squadra non devono essere dimenticati, non bisogna cancellare la storia della Fiorentina. Speriamo di esser chiamati prima o poi, perché gli ex giocatori sono molto utili”.