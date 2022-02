“Sta creando problemi”: Inter in crisi, a sorpresa spunta il responsabile

A sorpresa, individuato il colpevole degli scarsi risultati dell’Inter nelle ultime settimane

L’Inter sta vivendo un periodo abbastanza sottotono, rispetto ai primi mesi della stagione. Complice un calendario molto complicato, la stanchezza dovuta alle troppe partite che ogni anno una big deve affrontare. E’ praticamente diventata una caccia al responsabile, nei confronti di una squadra che è ancora potenzialmente prima in Serie A, è in semifinale di Coppa Italia e ha perso agli ottavi di Champions contro una delle migliori squadre al mondo.

Si tratta del Liverpool, ovviamente, che qualche anno fa la Champions l’ha anche vinta. L’Inter non è ancora arrivata a quel livello, come qualunque squadra italiana. Intanto, dopo tanti elogi per Simone Inzaghi, stanno arrivando le prime critiche, anche molto dure. Complice appunto gli scarsi risultati e il momento no degli uomini-simbolo dei nerazzurri, che contro il Sassuolo hanno anche fatto a meno di Marcelo Brozovic.

Inter, il responsabile della crisi sarebbe Inzaghi

A criticare aspramente Inzaghi è stato Massimo Mauro ai microfoni di Tutto Convocati: “Il migliore a gestire i momenti di crisi è Allegri, che è però lontano dalla vetta. Gasperini e Inzaghi stanno creando problemi alle loro squadre. E’ vero che all’Atalanta sta andando tutto storto, ma l’allenatore non deve creare danni”. Una situazione molto particolare, considerando che si tratta di due squadre nei primi posto della classifica, che stanno disputando buone stagioni.

Inzaghi, in particolare, è stato elogiato nei mesi scorsi per aver dato un gioco all’Inter più bello da vedere rispetto ad Antonio Conte. Oggi, invece, le cose sono diverse. Inzaghi ci sta capendo poco, anzi sta creando danni alla squadra che -in teoria- potrebbe essere ancora prima in classifica.