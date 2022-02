Kessiè e il nuovo piano del Milan: la scelta di Pioli conferma tutto

Kessiè e il nuovo piano del Milan in vista dei prossimi mesi: cosa cambia per il rinnovo del centrocampista ivoriano e le nuove decisioni di Pioli che confermano la strategia del club rossonero

Quale sarà il futuro di Kessiè in vista della prossima stagione? Il centrocampista del Milan potrebbe dire addio al club rossonero alla scadenza del contratto fissato per il prossimo 30 giugno, ma tutto verrà valutato definitivamente nelle prossime settimane.

Come confermato nelle ultime partite del Milan, Pioli ha scelto di escludere l’ex centrocampista dell’Atalanta dall’undici titolare. Una mossa tattica che potrebbe confermare l’idea di valutare nuove alternative tattiche in vista del possibile addio del centrocampista ivoriano in vista della prossima stagione.

Kessiè, dal canto suo, come confermato in più di una circostanza, continuerà a lavorare al 100% con assoluta professionalità per garantire il suo massimo apporto alla causa milanista. Pioli, però, come detto, starebbe già meditando la nuova strategia in vista dell’addio del giocatore.

Kessiè e il piano rinnovo: chi sarà il suo sostituto?

Il Milan sembrerebbe avere già immagazzinato la possibilità dell’addio a costo zero di Kessiè in vista della prossima estate, ma chi sostituirà il centrocampista ivoriano sul fronte mercato? Tonali e Bennacer potrebbero rappresentare alla perfezione la nuova coppia titolare fissa, ma è chiaro che i rossoneri valuteranno un nuovo affondo sul mercato.

Attenzione alla pazza idea Luis Alberto dalla Lazio: il centrocampista spagnolo piace particolarmente a Pioli, il quale potrebbe decidere di schierarlo sia nel ruolo di regista basso, sia nel ruolo di trequartista. Serviranno, però, circa 50 milioni per convincere il club biancoceleste a dire sì.