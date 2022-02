Roma, Mourinho sfida la Juve: doppia cessione e colpo a sorpresa

In casa Roma si guarda già alla prossima sessione di calciomercato. Pronta la sfida alla Juventus per un talento del Barcellona.

Per la Roma i prossimi saranno mesi decisivi per il futuro del club. C’è un campionato da giocare, un posto in Europa da conquistare ed una credibilità che la piazza giallorossa vuole riprendersi per tornare tra le prime della classe. C’è, poi, anche molto da programmare. L’estate sarà un passaggio cruciale, ovviamente in sede di calciomercato, per capire verso che direzione andrà il progetto targato Josè Mourinho.

Proprio l’allenatore portoghese sta già facendo le sue valutazioni, per capire quali dei giocatori attualmente nella rosa saranno ancora utili per il suo progetto anche il prossimo anno. La fiducia da parte del club nei suoi confronti sembra davvero totale, ed ecco perchè già cominciano a spuntare i primi nomi verso i quali proprio il tecnico proverà a puntare il dito.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, sfida alla Juve sul mercato: Mourinho guarda in casa Barcellona

Manca ancora tanto tempo alla prossima sessione di mercato, ma i club non smettono mai di monitorare giocatori potenzialmente utili alla causa. La Roma, proprio in questo senso, pare aver puntato un talento americano sul quale c’è anche lo sguardo della Juventus di Allegri.

Il nome – come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – è quello di Sergino Dest, giocatore del Barcellona che si è già fatto notare da diverse squadre in Europa. Classe 2000, terzino destro e profilo che avrebbe convinto sia Mourinho che la dirigenza giallorossa. Il valore – si legge – si attesterebbe intorno ai venti milioni, e due cessioni in programma (Florenzi e Kluivert) saranno utili per monetizzare e tentare il colpo. Juventus permettendo.