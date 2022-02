Roma, adesso è ufficiale: arriva la notizia che gela la società

Roma gelata dopo le decisioni del Giudice Sportivo riguardo José Mourinho e Tiago Pinto: ecco le anticipazioni

La Roma sta vivendo un periodo molto particolare in questa stagione. José Mourinho non ha ancora portato ai massimi livelli la sua squadra, tanto che in Serie A sono arrivate ben nove sconfitte fino a questo momento. E nelle ultime due partite, sono state evitate da un gol di Cristante al Sassuolo e di Bove al Verona. Una situazione molto scomoda, considerando anche l’uscita dalla Coppa Italia e l’obiettivo dei Friedkin di rendere subito grande la loro Roma.

Restano da capire le intenzioni del club e di Mourinho, apparso sempre molto nervoso. Sia in campo, sia davanti ai microfoni nei postpartita. Complice degli errori arbitrali troppo evidenti da parte degli arbitri. Contro il Verona, si era espresso nei confronti di Pairetto col gesto del telefono ed esclamando: “Ti ha mandato la Juventus”. Una frase che ha generato tantissime critiche. Quest’oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica effettiva di Mourinho e di altri membri dello staff.

Roma, la decisione del Giudice Sporitvo su Mourinho

Secondo quanto anticipato dai colleghi Biafora de Il Tempo e Zucchelli della Gazzetta dello Sport, José Mourinho sarà punito dal Giudice Sportivo con due giornate di squalifica. Non solo, anche altri membri dello staff riceveranno una squalifica: due turni per il preparatore dei portieri Nuno Santos e un turno per Rapetti. Tiago Pinto, invece, è stato squalificato fino al prossimo 8 marzo.

Una situazione molto tesa in casa Roma, che per le prossime due giornate non avrà Mourinho in panchina. Il suo è sempre stato un carattere difficile da gestire da parte degli arbitri. Basta ricordare il gesto delle manette quando sedeva sulla panchina dell’Inter qualche anno fa.