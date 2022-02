Serie A, prima l’addio e poi l’annuncio: “Lascio perché…”, tifosi spiazzati

Addio in Serie A che getta benzina sul fuoco in una situazione già tesa: ecco l’annuncio del diretto interessato

Le prestazioni della Roma stanno lasciando molto a desiderare. L’ambizione dei Friedkin è quella di riportare al più presto il club giallorosso in Champions League. L’ingaggio di Mourinho della scorsa estate è volto a questo, anche se le qualità tecniche della squadra sono ancora inferiori alle prime della classe. In ogni caso, le ultime due sessioni di calciomercato sono state svolte per ovviare alle mancanze della rosa, per puntare a obiettivi importanti.

Gli scarsi risultati come le nove sconfitte in Serie A, l’uscita dalla Coppa Italia e alcuni episodi arbitrali contro, hanno portato grande nervosismo nella Roma. Un nervosismo che è sfociato nella protesta di Mourinho contro Pairetto durante il match col Verona, e nella decisione del Giudice Sportivo di squalificare il portoghese, oltre a Tiago Pinto e ad alcuni membri dello staff. A gettare benzina sul fuoco è stata anche la decisione di Maurizio Costanzo di lasciare il ruolo di advisor esterno della comunicazione del club.

Serie A, Maurizio Costanzo lascia la Roma: i motivi

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Maurizio Costanzo ha annunciato il motivo dell’addio dalla Roma: “Sono assolutamente tifoso della Roma e a favore di Mourinho. Vado via perché non mi hanno dato la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato”. Parole forti, che sintetizzano il clima che si è creato all’interno del club giallorosso, mai completamente sereno anche le poche volte in cui le cose vanno per il verso giusto.

Maurizio Costanzo aveva accolto con grande entusiasmo quest’incarico l’estate scorsa: “Molto bello fare della propria passione una professione. Voglio spiegare bene la Roma e i romani e ricostruire il clima di amore tra il club e i tifosi”.