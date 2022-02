“Mi sono stancato di…”: Totti non si trattiene, messaggio netto

Totti e Ilary Blasi sono scesi in campo per il bene dei propri figli replicando alle numerose voci che li hanno visti coinvolti in queste ore

Francesco Totti e Ilary Blasi. La storia dei due sembra essere arrivata al capolinea. O forse no. Perché dopo che per diverse ore si sono rincorse le voci su una loro imminente separazione, sono stati i diretti interessati questa sera a fare un po’ il punto della situazione con alcune storie comparse sui profili Instagram di entrambi.

La notizia era stata lanciata ieri da ‘Dagospia’. Molto ripresa in queste ore da tantissime testate che hanno aggiunto svariati particolari sugli ultimi mesi dei due. Dall’assenza della showgirl al 45esimo compleanno dell’ex campione della Roma al viaggio in Lapponia di quest’ultima, fino a dei presunti flirt o vere e proprie storie d’amore su binari paralleli. Voci che inevitabilmente avranno destabilizzato i tre figli della coppia, che dunque ha deciso di intervenire.

Totti e Ilary insieme a cena con i figli, l’ex capitano della Roma: “Sono state dette un sacco di bugie”

Sui profili Instagram dei due, pochi minuti fa, sono comparse delle eloquenti storie. I due hanno così messo a tacere le numerose voci su un loro imminente addio. Ilary Blasi ha postato un breve video della famiglia Totti al completo in un ristorante della Capitale. Una

L’ex attaccante della Roma invece si è rivolto ai suoi follower ma indirettamente alla stampa e a chiunque abbia cavalcato l’onda in queste ore: “Ho letto sui media tantissime cose sulla mia famiglia. Non è la prima volta che leggo fake news che ci riguardano. Mi rivolgo a tutti coloro che hanno scritto queste cose di fare attenzione, specie quando di mezzo ci sono dei bambini. Devono essere rispettati”, ha concluso Totti con atteggiamento amorevole nei confronti dei suoi tre figli. “Sinceramente sono stanco di dover smentire”, ha poi aggiunto il ‘Pupone’.

La coppia è sposata da 17 anni, dopo tre anni di fidanzamento. In questi anni sono stati indicati da tutti come i nuovi Raimondo e Sandra. In queste ore, le voci sulla loro crisi hanno mandato in tilt anche tutti i fan della coppia, una delle più amate in Italia.