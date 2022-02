Villareal-Juventus, Allegri medita sul dubbio dell’ultimo minuto

Il match tra Villareal-Juventus è pronto a entrare nel vivo: Allegri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione a poche ore dal calcio d’inizio della sfida degli ottavi di finale. Occhio alle scelte in difesa e a centrocampo

La Juventus farà visita al Villareal nella sfida dell’andata di finale degli ottavi di Champions League. I bianconero dovranno cercare di portare a casa un risultato positivo per poi gestire il match di ritorno con maggiore tranquillità.

Allegri confermerà il solito 4-3-3, anche se non è escluso che il modulo possa variare in un 4-4-2 in fase di non possesso. Danilo dovrebbe agire in posizione di terzino destro, mentre resta da capire se Bonucci riuscirà a recuperare e scendere in campo dal primo minuto.

Qualora Bonucci dovesse tornare a disposizione solo per la panchina, Danilo agirà da centrale difensivo al fianco di De Ligt, mentre Cuadrado arretrerebbe in posizione di terzino destro. Questo il primo dubbio di Allegri in vista dell’imminente sfida contro gli spagnoli.

Villareal-Juventus, le probabili formazioni: McKennie titolare?

Non solo Danilo-Bonucci, attenzione anche alla situazione legata alla titolarità di McKennie. Il centrocampista texano potrebbe scendere in campo dal primo minuto in posizione di esterno destro qualora Cuadrado sarà chiamato a ricoprire il ruolo di terzino destro con Danilo spostato al centro della difesa.

Nessun dubbio a centrocampo: Locatelli sarà preferito ad Arthur in mezzo al campo, mentre Rabiot e Zakaria agiranno in posizione di interni di centrocampo. In attacco spazio per Vlahovic e Morata, mentre sulla destra, come detto, spazio al ballottaggio McKennie-Cuadrado. Fuori Dybala per infortunio.