Conte, la rivelazione su Paratici e Kulusevski che nessuno immaginava

Dejan Kulusevski ha rischiato di diventare un caso alla Juventus mentre Antonio Conte, allenatore del Tottenham, oggi rivela un retroscena.

Ha 21 anni e nel curriculum vanta già l’aver giocato con tre club del grande calcio europeo, ovvero Atalanta, Juventus e Tottenham, oltre l’esperienza al Parma. Si tratta di Dejan Kulusevski, che colpì l’attenzione di stampa e tifosi quando nel gennaio del 2020 la Juventus lo acquistò dai bergamaschi per 35 milioni di euro più bonus. Si attesero sei mesi per vederlo effettivamente indossare la casacca bianconera, ma non tutto è andato come si sperava.

Dopo un discreto inizio di stagione, cala il rendimento e quindi anche le aspettative della società sul calciatore. Per tale ragione, complice la necessità di costruire una nuova spina dorsale per la squadra a firma di Massimiliano Allegri, passa a gennaio del 2022 in prestito oneroso con diritto di riscatto al Tottenham.

Dopo circa un mese, la società inglese è sempre più soddisfatta dell’acquisto, alla pari dell’allenatore Antonio Conte.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tottenham, Conte felice con Kulusevski: “Lo volevo anche all’Inter”

Il nuovo calciatore del Tottenham è stato il protagonista dell’ultima gara di campionato, ovvero quella vinta contro il Manchester City per 2-3. È stato proprio l’ex Juventus a sbloccare per primo il risultato, proseguendo poi con un’ottima prestazione.

LEGGI ANCHE >>> Non solo Donnarumma: sta per arrivare un altro sgarbo del PSG

A tal proposito è intervenuto così l’allenatore Antonio Conte in occasione di un’intervista rilasciata a ‘Standard Sport’ con una rivelazione di un interessamento già quando era in panchina all’Inter: “La prestazione di Dejan non mi ha stupito, perché l’ho chiesto io quando ero all’Inter. In pratica ho dato un suggerimento a Paratici. Ha voluto tagliarmi fuori dall’affare non per rafforzare la Juventus, ma solo per danneggiare me. Una strategia di mercato, in quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato. Paratici aveva anche provato a prendere anche Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra”.