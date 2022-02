“I giocatori vaccinati dormivano per terra”: Steaua, il presidente spiazza

Il presidente dello Steaua Bucarest Becali fa riferimento al match tra Cluj e Rapid Bucarest per corroborare la sua tesi sul vaccino

Quella in corso è la terza stagione calcistica condizionata dal Covid-19. Se nel primo caso è arrivato un vero e proprio stop prolungato. Negli altri il programma è stato limitato ma non fino allo stesso punto di quanto successo tra marzo e giugno 2020.

I vaccini hanno contribuito ad abbattere in buona misura il problema sebbene ancora non sia rientrato totalmente e dunque porta a delle discussioni infuocate intorno al virus e alla vaccinoprofilassi. Sul tema sono fortissime le dichiarazioni rilasciate dal presidente dello Steaua Bucarest Gigi Becali.

Covid-19, dichiarazioni choc del presidente dello Steaua: “Alcuni giocatori sono impotenti a causa del vaccino”

Il vulcanico presidente dello Steaua Bucarest Gigi Becali è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Ora Exacta in Sport’. Il massimo dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vaccinoprofilassi che sono destinate a far discutere tanto nei prossimi giorni.

“Alcuni giocatori sono impotenti. Forse a causa del vaccino che fa perdere loro le forze. Si tratta di qualcosa di scientifico. Avete visto ad esempio il Cluj nella partita contro il Rapid Bucarest? I giocatori dormivano per terra. Tutti vaccinati perdono le forze”.

Becali ha poi proseguito argomentando ulteriormente la sua tesi, che vorrebbe maggiormente colpiti quelli con un’età più alta: “Lo noto pure tra i miei giocatori vaccinati. Ad essere colpiti sono principalmente i più grandi. Prendiamo pure il caso di Deac (attaccante del Cluj) prima non era così ma ora sembra essere un altro, svuotato”.

In campionato, lo Steaua è reduce dal pareggio fuori casa per 1-1 contro il Clubul Sportiv Mioveni. 1-1 il risultato finale. La compagine di Becali è passata subito in vantaggio con Malcom Edjouma ma è stata poi ripresa da Balaur. In classifica, lo Steaua ha ora 8 punti di ritardo sul Cluj dopo 27 giornate.