Lungo stop per il nuovo acquisto: PSG, batosta pazzesca

Si è rivelato un flop l’acquisto effettuato in estate dal PSG: lungo infortunio per il giocatore, stagione finita per lui.

La stagione fin qui vissuta dal Paris Saint Germain è stata positiva: primo posto in campionato mai in discussione (13 punti di vantaggio sul Marsiglia) e quarti di finale di Champions League vicini, dopo la vittoria ottenuta nella gara di andata degli ottavi ai danni del Real Madrid. Le delusioni, in ogni caso, non sono mancate sia in termini di risultati (eliminazione in Coppa di Francia) che legate al calciomercato.

L’acquisto di Sergio Ramos, infatti, è risultato un flop alla luce dei tanti problemi fisici subiti in questi mesi dallo spagnolo. Per lui, in particolare, appena 5 presenze complessive “condite” da un gol a fronte di ben 28 gare saltate a causa dei noti problemi al polpaccio. Un investimento sbagliato, come confermato dallo stesso club parigino.

A fare il punto della situazione, ai microfoni di ‘Canal+’, è stato il dirigente Alain Roche il quale non ha utilizzato giri di parole per bocciare il rendimento offerto dall’ex capitano del Real Madrid.“È preoccupante. Non ha giocato una sola partita importante né un solo minuto in Champions League”.

PSG, Sergio Ramos è un flop

L’ex calciatore è poi andato avanti, motivando il proprio pensiero. “Eravamo felici di averlo portato da noi, ma ora è una scommessa persa. Adesso possiamo soltanto credere nei miracoli. Il suo corpo non reagisce come vuole lui. Ramos è uno che in carriera ha sempre lavorato, ha dato tantissimo. Ma per me la sua stagione è finita”.

Probabile, a questo punto, che in estate le parti decidano di separarsi considerando pure lo stipendio percepito nella città della Tour Eiffel dal calciatore (15 milioni netti all’anno). “La cosa difficile è prendere una decisione. Io non potevo più correre – ha detto Roche – a causa della caviglia e non mi rimaneva altro rimedio che lasciare il calcio. E solo lui può sapere come andrà per se stesso”.