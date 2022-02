Xavi provoca il Napoli in conferenza: ecco la frecciata fa arrabbiare i tifosi

Xavi Hernandez presenta in conferenza stampa la sfida di Europa League contro il Napoli, valida per i sedicesimi di finale della competizione.

All’andata è terminata 1-1 con le reti di Zielinski e su rigore di Ferran Torres. Una sfida di buon ritmo al Camp Nou, durante la quale per una lunga frazione i blaugrana hanno mantenuto il possesso del gioco. Tuttavia, allo Stadio Maradona non sarà un’impresa semplice per i catalani, poiché l’impianto di Fuorigrotta, con capienza consentita del 75%, sarà praticamente sold out. Oltre ai tifosi sugli spalti, come detto dall’allenatore Luciano Spalletti, ci sarà anche l’ombra di Diego Maradona ad aleggiare.

La memoria dell’ex Pibe de Oro, che ha giocato per entrambi i club, dovrà essere onorata, ha chiarito il tecnico toscano e i suoi faranno di tutto. Il Barcellona, invece, si appellerà di meno al contributo mistico, anche perché secondo Xavi i blaugrana hanno potuto contare a loro volta sul migliore di tutti ma in epoca più recente rispetto a quella maradoniana.

In occasione della conferenza stampa di presentazione del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, l’allenatore ha dichiarato: “È un onore giocare qui. Maradona è stato riferimento per tutti, ancora oggi guardiamo suoi video e ci emozioniamo”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Barcellona, Xavi sul paragone tra Maradona e Messi

“C’è stato Messi, altrimenti sarebbe lui il migliore di tutti i tempi. Lo è stato nella sua epoca, ha segnato un’epoca. E sarà un onore giocare qui”, ci ha tenuto a specificare Xavi. Una frecciata che sicuramente non sarà apprezzata dai tifosi del Napoli e dal Napoli, che oggi ha inaugurato il nuovo pullman della squadra, tappezzato di grafiche proprio con l’immagine di ‘El Pelusa’.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, De Laurentiis prova lo sgarbo all’Inter: duello per l’attaccante

La stima del tecnico verso la squadra azzurra comunque non è in discussione: “Il Napoli è a un livello Champions, infatti lotta per lo scudetto, per questo dovremo tenere il pallone. Dobbiamo recuperare tutto per tornare al livello top europeo, anche se affrontiamo un Napoli da Champions, per calciatori, storia e allenatore. A noi manca ancora qualcosa per tornare ad essere quelli di un tempo”.