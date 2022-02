Juventus, Vlahovic non basta: il nuovo centravanti per Allegri

Il tecnico della Juve Allegri ha fatto una prima richiesta di calciomercato alla dirigenza: vuole un’alternativa a Vlahovic

70 milioni spesi per acquistare Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. A conti fatti, l’investimento è valso la pena perché l’attaccante serbo si è subito presentato alla Champions League come soltanto i predestinati sanno fare. L’attaccante classe 2000 ha gelato il sottomarino giallo dopo appena 34 secondi.

Un errore del sistema difensivo dei bianconeri però è poi costato il pareggio nel secondo tempo quando Parejo ha trovato il pertugio per ‘bucare’ Szczesny e lasciare il discorso qualificazione appeso ad un filo. ‘Sky Sport’ intanto ha svelato la prima richiesta avanzata dal tecnico in vista della prossima stagione.

Juventus, Allegri ha le idee chiare: “Chiesto un centravanti come Giroud”, ‘Sky Sport’ è sicura

L’allenatore della Juventus avrebbe già fatto una prima richiesta alla dirigenza del club di Andrea Agnelli in vista della prossima stagione.

Il tecnico livornese ha chiesto un calciatore con caratteristiche specifiche all’interno della rosa. Secondo la redazione di ‘Sky Sport’, Allegri ha individuato in un giocatore come Olivier Giroud, passato in estate al Milan, il prossimo rinforzo per la sua squadra.

L’allenatore toscano ha infatti detto di aver bisogno di un calciatore che può dare il cambio a partita in corso a Dusan Vlahovic. Un giocatore d’esperienza sul quale fare affidamento in momenti puntuali, anche dal primo minuto quando l’ex Fiorentina avrà bisogno di riposare poiché malgrado la giovane età non può sorbirsi gli sforzi di un’intera stagione.

Da quando è arrivato dal Chelsea in cambio di un milione di euro, Olivier Giroud con la maglia del Milan ha firmato 10 gol in 24 partite, in cui in molte delle quali non è partito dal primo minuto. Un particolare che dà se possibile ancora maggiore importanza al rendimento avuto dall’attaccante di scorta di Stefano Pioli, impegnato nella corsa scudetto insieme a Simone Inzaghi e Luciano Spalletti.