Juventus, tegola per Allegri: in lacrime, via in barella

Infortunio al ginocchio per un calciatore della Juventus: l’attaccante ha lasciato il terreno di gioco in barella mentre era in lacrime

Max Allegri ha archiviato la trasferta spagnola della sua squadra per proiettarsi nuovamente sul campionato. La critica nei confronti del tecnico non si placa tuttavia al momento ha raggiunto il quarto posto che consentirebbe ai bianconeri di tornare in Champions League pure nel prossimo anno. Inoltre, per questa edizione, tutto rimane in discussione dopo l’1-1 maturato con il Villarreal. Tutto si deciderà a Torino.

Il tecnico bianconero però si trova a dover affrontare adesso ben altri problemi. Nella giornata di oggi infatti per il livornese non sono arrivate buone notizie. L’infortunio di uno dei suoi calciatori lo fa tremare.

Juventus, brutte notizie per Allegri: Kaio Jorge esce dal campo in lacrime, infortunio al ginocchio

La partita di Kaio Jorge in Under 23 è durata appena mezz’ora. Il brasiliano si è infortunato al ginocchio nel match di Serie C. Il calciatore è stato soccorso dallo staff medico della Juventus che però ha fatto notare che l’infortunio richiedeva il cambio.

Il giovane attaccante 2002 è uscito quindi in lacrime e su di una barella. Una brutta notizia per Max Allegri e la Juventus. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Un colpo tremendo per le ambizioni del 20enne brasiliano che in questo scorcio iniziale della sua avventura italiana non è riuscito ad ottenere le soddisfazioni con cui è partito dal Brasile.

Kaio Jorge in questi primi mesi della sua avventura alla Juventus ha collezionato nove partite nel campionato di Serie A e due in Coppa Italia. Questa contro la Pro Patria era la sua seconda partita in Serie C. Aveva debuttato in Under 23 lo scorso mese di ottobre contro l’Albinoleffe, siglando la sua prima rete in maglia bianconera.