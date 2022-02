“È assurdo, così non è giusto”: Sarri, lo sfogo in conferenza stampa

Alla vigilia del match di Europa League contro il Porto, in conferenza stampa Maurizio Sarri ha analizzato la sfida contro la formazione di Sérgio Conceição. La Lazio ripartirà dalla sconfitta maturata sei giorni fa in Portogallo per 2-1. Per ribaltare il discorso qualificazione, i biancocelesti devono vincere con due gol di scarto. La squadra laziale ha bisogno di fare un’ottima prestazione per eliminare il Porto. Ancora però nulla è compromesso.

Il tecnico napoletano, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche dello stato di uno degli infortunati. Nel farlo ha preso posizione anche su un tema molto delicato che gravita intorno al mondo dello sport, quello del doping.

Lazio, Sarri su tutte le furie: “Perché uno non si può curare con cortisone? Non è giusto”

Al tecnico della Lazio durante una delle domande è stato chieste delle condizioni di Pedro. La risposta di Maurizio Sarri è andata ben al di là: “L’infortunio dovrebbe essere un po’ meno grave rispetto a quello che temevamo inizialmente. Non possiamo parlare però di tempi di recupero, ancora è presto”.

L’allenatore biancoceleste ha poi articolato ancora la sua risposta: “Una cura cortisonica avrebbe potuto accorciare i tempi ma non è consentita dalle norme antidoping. Ho l’impressione che queste regole vietano più le cure che il doping. Se uno vuole curarsi con il cortisone, perché non può farlo? Non lo ritengo giusto. Deve rimanere fermo 15 giorni perché il nuovo regolamento lo vieta. Non ho mai visto un atleta doparsi con il cortisone”.

Il cortisone ha effetti antinfiammatori e antidolorifici e inoltre consentirebbe di aumentare la propria aggressività diminuendo anche la sensazione di fatica e stanchezza durante una gara. Questi sarebbero dunque i motivi per il quale curarsi con questa sostanza è proibito nello sport. Quella di domani sarà una partita particolare per Sérgio Conceição, alla Lazio dal 1998 al 2000 e poi dal 2003 al 2004.