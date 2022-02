Momenti di grande tensione in Europa per quanto sta accadendo in Ucraina. Dalla Serie A un bellissimo gesto.

Situazione estremamente tesa in Europa. Da ieri la Russia ha invaso l’Ucraina, minacciando cosi l’integrità di tutto il continente. Il mondo si sta mobilitando per capire come reagire a quest’azione durissima da parte del presidente Vladimir Putin, che sta ovviamente tenendo in ansia tutto il pianeta. Anche il mondo del calcio ha cominciato a prendere posizioni durissime proprio contro la Russia.

Lo spostamento della finale di Champions League, in programma a San Pietroburgo, è stato il primo degli elementi di azione da parte del calcio. Lo Schalke 04, poi, ha di fatto deciso di eliminare lo sponsor storico ‘Gazprom’, in un gesto di denuncia a presa di distanze proprio contro quanto sta accadendo in Ucraina per mano della Russia. Racconti drammatici stanno arrivando dall’Ucraina, come quello di Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca.

Guerra in Ucraina, Malinovskyi lancia la raccolta fondi per il suo paese

Anche in Serie A, chiaramente, c’è grande apprensione per quanto sta accadendo nel Sud dell’Europa. Tra i giocatori più toccati chiaramente Ruslan Malinovskyi, ucraino e preoccupato per la situazione che sta vivendo il suo paese. E cosi proprio il giocatore si è reso protagonista di un bellissimo gesto, forte ed a sostegno dell’Ucraina.

Sui social, infatti, il giocatore dell’Atalanta sta sponsorizzando una raccolta fondi per aiutare il suo paese in uno dei momenti più difficili della sua storia. “L’Ucraina è sotto attacco in questo momento. Per favore, spargete la voce e pregate per il nostro paese”, le parole di Malinovskyi.