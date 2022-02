Milan, il futuro di Ibra è un rebus: arriva l’annuncio di Pioli

In vista della sfida di Serie A contro l’Udinese, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

La stagione del Milan di Pioli prosegue a gonfie vele. La squadra vive un ottimo momento ed ha conquistato il vertice della classifica, ai danni dell’Inter. Proprio i nerazzurri saranno i prossimi sfidanti dei rossoneri alle semifinali di Coppa Italia. Le due squadre si potranno confrontare e comprendere anche lo stato di forma e supremazia di una sull’altra.

Oltre alle questioni di campo, ci sono anche altri temi di discussione che tengono banco in casa Milan. La società pensa al futuro e in tal senso bisognerà anche decidere il da farsi rispetto a Zlatan Ibrahimovic.

Il suo percorso ultimamente non è stato molto lineare, soprattutto a causa di alcune subentrate problematiche fisiche di infortuni. Ciò tuttavia non significa che la società voglia fare a meno dello svedese, importante leader all’interno dello spogliatoio.

Milan-Udinese, Pioli in conferenza sul rinnovo di Ibrahimovic

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Milan-Udinese, il tecnico Stefano Pioli ha parlato così del rinnovo del campione: “Sarebbe una domanda da fare a Zlatan. È molto importante la sua volontà. Per come lo conosco io, per la sua volontà e per la voglia che ha di aiutare la squadra, lui continuerebbe a giocare. Le sue condizioni stanno migliorando, anche se un po’ più lentamente di quanto ci aspettassimo, ma sta meglio. Domani tornerà a correre sul campo, in questi giorni ha fatto lavoro personalizzato e ha corso sulla sabbia”.

Indipendentemente da quanto accadrà con Ibrahimovic, è chiaro che non potrà essere considerato un inamovibile dell’attacco e in tal senso i rossoneri pensano come centravanti ad Andrea Belotti tra tutti, poiché il calciatore dovrebbe lasciare il Torino senza rinnovare, al termine della stagione.