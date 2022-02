Juve, tegola McKennie: Allegri ha già in mente il nuovo modulo

Allegri starebbe già valutato il cambio modulo della Juve dopo l’infortunio di McKennie. Brutte notizie per il centrocampista texano, il quale potrebbe stare fuori per oltre due mesi

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo il recente infortunio di Chiesa (stagione finita), i bianconeri dovranno fare i conti anche con il recente ko di McKennie. Fratture del piede sinistro e stop decisamente lungo.

Il centrocampista, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe aver già terminato la sua stagione. Per un recupero totale, infatti, saranno necessari circa 2 o 3 mesi, anche se non è escluso che il giocatore possa tornare in campo per l’ultimissima parte di stagione.

Detto questo, per sopperire all’assenza di McKennie, Allegri sarà chiamato a correre ai ripari e organizzare il nuovo tema tattico. Di fatto, nessuno sarà in grado di sostituire McKennie per caratteristiche e apporto offensivo, ecco perchè la Juventus potrebbe passare definitivamente al 4-2-3-1.

Nuovo modulo Juve: Allegri ritorna al 4-2-3-1, Dybala trequartista

L’infortunio di McKennie obbligherà Allegri al ritorno totale e definitivo al 4-2-3-1. Cuadrado agirà in posizione di esterno destro con Danilo terzino destro. Locatelli e Zakaria agiranno in mezzo al campo, mentre sulla trequarti troverà posto Dybala.

Nessuna novità sul settore sinistro del campo, dove Morata sarà confermata nella nuova veste di esterno sinistro. Senza McKennie la Juventus avrà maggiori difficoltà a trovare soluzioni dalla panchina con possibili cambi in corsa. Allegri dovrà essere bravo a sopperire alla nuova assenza.