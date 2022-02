Lazio eliminata, Luis Alberto spiazza tutti: “Sono arrabbiato con…”

La Lazio ha mancato di pochissimo la possibilità di riaprire la situazione contro il Porto: Luis Alberto ha parlato così della gara giocata quest’oggi

La Lazio ci ha provato fino all’ultimo minuto a trovare almeno un gol in più contro il Porto e a strappare il pass per accedere agli ottavi di finale di Europa League. A nulla è servito, però, il gol segnato da Danilo Cataldi al 95′. Dure le parole di Luis Alberto nel post partita.

È terminata su 2-2 la gara tra Lazio e Porto giocata nel tardo pomeriggio di quest’oggi allo Stadio Olimpico. Il risultato finale complessivo si è perciò fermato sul 3-4. I biancocelesti mancano di poco l’impresa per provare a superare il Porto. Il forte pressing e i gol segnati da Ciro Immobile e Danilo Cataldi non sono bastati.

Luis Alberto, allora, scelto da Maurizio Sarri e schierato dal 1° minuto, alla fine del match ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. La delusione è tanta e le sue parole non lasciano alcun dubbio.

Europa League, dopo Lazio-Porto parla Luis Alberto: “Sono veramente arrabbiato, anche con me stesso”

Luis Alberto ha perciò parlato così ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sono veramente arrabbiato. Volevamo vincere. Penso che ad Oporto, così come all’Olimpico, abbiamo meritato di più noi. Abbiamo sbagliato tante occasioni e ora siamo fuori. Mi dispiace tanto perché aveva voglia di andare avanti”.

Ha poi proseguito affermando: “Lo avevo detto anche ieri in conferenza: quando stiamo bene tutti ce la possiamo giocare contro ogni squadra. Giuro che oggi sono proprio arrabbiato, anche con me stesso, per le occasioni sprecate. Volevamo regalare una vittoria ai tifosi e alla squadra che sta lavorando tanto”.