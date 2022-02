Mondiali, Mancini esulta: la rassicurazione sui playoff tra un mese

In discesa il percorso che porterà l’Italia ai play-off di qualificazione ai Mondiali. Arrivano le parole che tranquillizzano il Ct Mancini.

Iniziato, per l’Italia, il count-down che porta ai play-off di qualificazione al Mondiale in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar. Il 24 marzo a Palermo andrà in scena la sfida con la Macedonia (biglietti già vendita) poi, in caso di successo, la Nazionale dovrà affrontare in trasferta una tra Turchia e Portogallo. Un percorso tutt’altro che agevole.

Il Ct Roberto Mancini, in questi giorni, ha visitato diversi stadi così da valutare di persona diversi giocatori in odore di convocazione. I riflettori, in particolare, sono puntati su Gianluca Scamacca e Joao Pedro ma non è da escludere una possibile chiamata di Mario Balotelli, autore di un’ottima stagione in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor.

La tensione, inevitabilmente, è destinata a crescere nell’ambiente ma servirà serenità e concentrazione per centrare l’obiettivo ed evitare così di rivivere l’incubo del 2017. A pensarla così è Dino Zoff che, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ in occasione dei suoi 80 anni, si è detto ottimista in merito alla partecipazione della squadra ai Mondiali.

Mondiali, il pensiero di Zoff sull’Italia

“Tiferò con tutto il mio cuore, sono sicuro che ce la faranno. Mancini e i ragazzi non devono farmi nessun regalo, sono campioni d’Europa, devono solo fare quel che sanno e tutto andrà per il meglio”. Zoff ha poi parlato del suo periodo da allenatore, durante il quale non sono mancati i momenti negativi.

“Emozioni diverse, ma sempre intense. Come la storia delle dimissioni da c.t. all’Europeo del 2000. Le frasi di Berlusconi dopo la finale persa con la Francia – sono le parole rilasciate da Zoff – andarono oltre la critica. Dimettersi, in un Paese in cui nessuno si fa da parte, fu un gesto rivoluzionario”.