Atalanta, Gasperini rischia grosso: il Milan può soffiargli l’obiettivo estivo

In Serie A c’è un calciatore che si pone già al centro del prossimo mercato: Atalanta e Milan si sfideranno per il centravanti.

Nonostante la sessione invernale si trasferimenti si sia da poco conclusa e le società sono nel pieno della stagione, cominciano già a delinearsi gli scenari per l’estate. È stata un’annata piuttosto complessa, di ricostruzione per la maggior parte dei club, compresi quelli di vertice. Questi ultimi anno posto fine a un ciclo per cominciarne uno nuovo ed essere sempre più competitivi.

In questo discorso rientrano alla perfezione sia Milan che Atalanta. La società rossonera è in piena lotta per lo scudetto. Consapevole però che durante il prossimo campionato bisognerà incrementare gli elementi offensivi ed epurare il reparto dei calciatori poco utili alla causa. Il duo Giroud-Ibrahimovic sembrava destinato a essere protagonista, ma in realtà tutto appunta a che potranno essere le chiocce dei calciatori che arriveranno nonché il plus per ambire ai traguardi più ambiziosi.

L‘Atalanta, invece, fronteggia la necessità di un cambiamento, considerati anche i numerosi infortuni che stanno lasciando scoperto il reparto offensivo, a partire da Duvan Zapata, la cui stagione è terminata anzitempo.

Milan e Atalanta su Belotti: in estate sarà un testa a testa

Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, i due club di cui sopra condividono l’interesse nei riguardi di Andrea Belotti. Il capitano del Torino ha scelto di non rinnovare con la sua attuale squadra per firmare, giunto ai 30, un ultimo ambizioso contratto e provare un’avventura più competitiva.

Il calciatore fa gola perché ha età ed esperienza giuste oltre a costi d’ingaggio contenuti rispetto alle sue qualità, inoltre conosce alla perfezione il calcio italiano. Il centravanti ha rimandato ogni decisione definitiva al termine della stagione, ma pare indirizzato a scegliere il Milan. Tuttavia, l’Atalanta avrà le sue chance qualora dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League, dato che Belotti ambisce a disputarla.