Tensione al Chelsea: la clamorosa mossa di Abramovich per la guerra

Presa di posizione molto importante da parte di Roman Abramovich. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale.

La situazione in Europa è sempre più tesa. L’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina sta ovviamente monopolizzando l’attenzione mediatica da giorni, e l’incertezza che vige attorno a questa situazione è preoccupante. C’è stata grande mobilitazione da parte di tutta l’Europa nei confronti della Russia e di quest’azione militare che sta provocando preoccupazione ma anche tante vittime. Tante manifestazioni in piazza, ma anche contromisure concrete da parte delle istituzioni, comprese quelle del calcio.

Nel mirino anche gli oligarchi russi che proprio in Europa ormai da anni hanno trovato terreno fertile per portare avanti i propri interessi economici. Difficile prevedere se questa situazione possa trovare una risoluzione definitiva nel corso delle prossime ore o dei prossimi giorni, ma c’è chi ha deciso di fare un passo indietro per tutelare la propria immagine ed ovviamente i propri interessi.

Chelsea, la mossa a sorpresa di Abramovich: il comunicato

Tra gli uomini russi più potenti in Europa c’è di sicuro Roman Abramovich, proprietario del Chelsea ed uomo di riferimento nel mondo del calcio. La sua squadra ha raggiunto risultati molto importanti nel corso di questi anni, anche grazie a quelli che sono stati i suoi sacrifici e le sue operazioni a sostegno dei club. E cosi, proprio a tutela del Chelsea, il patron ha deciso di fare un sostanzioso passo indietro.

Non ha dato le dimissioni, sia chiaro, ma Abramovich ha deciso di farsi momentaneamente da parte sottolineando proprio di farlo per il bene del club, in linea con quanto fatto durante questi anni. “Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del Club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della ‘Fondazione di beneficenza del Chelsea’ la gestione e la cura del Chelsea FC”, recita il comunicato sul sito ufficiale del club a firma dello stesso Abramovich. Una mossa che conferma il grande momento di tensione che si vive in tutta Europa.