DIRETTA Salernitana-Bologna: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Bologna, gara del ventisettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 15.05.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Salernitana-Bologna, gara che apre il sabato della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.05, cinque minuti dopo l’orario inizialmente previsto, il via alla gara allo stadio Arechi di Salerno. La formazione di Davide Nicola ospita gli emiliani di Sinisa Mihajlovic in una gara importante per i campani in ottica classifica.

Dopo l’esordio con il pareggio contro il Milan di Stefano Pioli, Nicola cerca i primi tre punti della sua nuova avventura. Di fronte c’è il Bologna, rinvigorito dal successo contro lo Spezia ed appollaiato a metà classifica. Ai padroni di casa servono i tre punti per provare a centrare la salvezza ed allontanare gli spettri della Serie B.

Salernitana-Bologna, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Verdi, Ribery, Kastanos; Djuric. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Belec, Zortea, Gagliolo, Veseli, Gyomber, Di Tacchio, Kechrida, Obi, Bohinen, Bonazzoli, Mikael, Mousset.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.. Allenatore: Sinisa Mihajlovic. A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Dijks, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Sansone, Vignato, Falcinelli.