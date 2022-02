Juventus e Milan, sfida sul mercato: 60 milioni per il gioiello del Real

Juventus e Milan sono pronte a duellare con alcuni top club europei in estate: l’obiettivo è una stella in uscita dal Real Madrid.

Il Milan frena ma resta primo in classifica dopo il passo falso dell’Inter, il Napoli deve risollevarsi, la Juventus è divisa tra il sogno di reinserirsi e la necessità di blindare un 4° posto certo non scontato. La Serie A 2021/2022 è ancora apertissima per le big, che però oltre che sul presente devono concentrarsi inevitabilmente anche sul futuro.

Ormai da diversi anni, infatti, il calciomercato non dorme mai. E vista la necessità di restare competitive e allo stesso tempo di far quadrare i conti, molte squadre anche di altissimo livello cercano di muoversi in anticipo su determinati obiettivi. O comunque di valutare possibili innesti e situazioni che si possono creare e di cui è possibile approfittare.

Tra queste una delle più affascinanti viene data per concreta dalla Spagna, dove il quotidiano sportivo Sport racconta di una stella del Real Madrid che a giugno dovrebbe essere in uscita dal club. E che potrebbe fare gola a molte squadre di alto profilo comprese le italiane Juventus e Milan. Parliamo del 26enne Marco Asensio.

Juventus e Milan in coda per Marco Asensio

Lo spagnolo è un giocatore estremamente talentuoso e versatile, capace di ricoprire tutti i ruoli dalla trequarti in avanti garantendo sempre un rendimento costante. Eppure 28 presenze e 9 reti, giostrando su entrambe le fasce, da trequartista, da punta e persino da mezzala, non gli dovrebbero garantire un futuro nel Real Madrid.

Le merengues pensano infatti a una mezza rivoluzione in estate, un’operazione che dovrebbe coincidere con il probabile arrivo in panchina di Mauricio Pochettino e che coinvolgerà anche Asensio. Il giocatore è tenuto in grande considerazione nell’ambiente del Real, ma il contratto in scadenza nel giugno 2023 e le difficoltà che le parti stanno incontrando nel raggiungere l’accordo sul rinnovo potrebbe portare a un divorzio.

Questo dovrebbe verificarsi in estate, quando il club di Florentino Perez cercherà di piazzare il giocatore sul mercato per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 milioni di euro. Secondo Sport tra le squadre interessate ci sono anche Juventus e Milan, che dovranno però vincere la concorrenza di numerosi top club europei.

L’esterno offensivo sarebbe infatti nel mirino anche di Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Germania e Arsenal e Liverpool in Inghilterra, oltre al PSG che certo può permettersi di bruciare la concorrenza con le sue grandi risorse economiche. Nelle prossime settimane vedremo come si evolverà la situazione: Marco Asensio sarà una delle prossime stelle della Serie A?