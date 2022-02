“Peggio di Donnarumma…”: PSG-Saint Etienne, i tifosi spiazzano

PSG in campo contro il Saint-Etienne, ma la prestazione del giocatore sta facendo infuriare i tifosi che lo paragonano a Donnarumma.

Il PSG sta giocando contro il Saint-Etienne il match valido per la 26a giornata di Ligue 1. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Nantes, i parigini cercano un pronto riscatto contro una squadre in piena lotta salvezza.

In campo il PSG non si sta comportando male, ma un giocatore sta comunque attirando le ire dei tifosi per la sua pessima prova. Si tratta di Georginio Wijnaldum che sta disputando un match tutt’altro che brillante.

Alcuni tifosi su Twitter hanno fatto addirittura notare un dato emblematico circa la serata no dell’olandese. Il dato dei palloni toccati recita la misera cifra di 14 al momento del tweet, addirittura meno del portiere, ruolo che notoriamente tocca meno palloni, Gianluigi Donnarumma.

DONNARUMMA HAS TOUCHED THE BALL MORE TIMES (19) THAN WIJNALDUM (14). — 🦅 (@Ani7ii) February 26, 2022

PSG, contro il Sant-Etienne spazio a Donnarumma

Il portiere italiano d’altro canto sta comunque disputando una buona prova. Dopo due panchine consecutive in campionato, inframezzate comunque dalla titolarità contro il Real Madrid in Champions League, Donnarumma ha ritrovato la maglia da titolare questa sera. Il portiere italiano tra l’altro è anche in discreta forma: l’ultima volta che ha subito più di un gol risale addirittura a novembre, al match di coppa contro il Manchester City.

Per Georginio Wijnaldum invece si parla sempre più di un momento di forma no. L’olandese infatti in questo 2022 non ha mai collezionato 90′ interi, venendo spesso relegato in panchina o a spezzoni di gara.