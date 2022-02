“Non rientra per il derby”: Inter, brutte notizie per Inzaghi

L’Inter non è in un buon momento di forma. Inzaghi oltre ai problemi in campo deve pure fare i conti con un contrattempo dall’infermeria.

Dopo lo 0-0 di Marassi contro il Genoa, l’Inter ha ufficialmente un grande problema in attacco. Il reparto offensivo dei nerazzurri non riesce ad essere incisivo come ad inizio stagione. Lo stesso tecnico Inzaghi in conferenza stampa post partita ha ammesso le difficoltà nel trovare la via del gol.

A peggiorare la situazione si sono messe anche le notizie che arrivano riguardo il recupero di Correa. L’ex Lazio, fortemente voluto da Inzaghi proprio per la sua funzionalità alla manovra offensiva è attualmente ai box. E a quanto pare sembra che dovrà restarci ancora per un po’.

Nonostante oggi abbia effettuato un po’ di lavoro con il gruppo, il suo rientro, come riporta Gazzetta.it, dovrebbe slittare. Niente match contro il Milan di Coppa Italia quindi. Ritorno in campo che viene posticipato almeno di un’altra settimana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, per Inzaghi non solo cattive notizie

Se la situazione Correa al momento non è delle migliori, Inzaghi può almeno sorridere con Gosens. L’ex Atalanta, arrivato nel mercato di gennaio, sta invece dando sensazioni positive. Potrebbe infatti essere arruolabile già dal match contro il Milan.

LEGGI ANCHE >>> “Firenze? Non so…”: Vlahovic, il messaggio agli ex tifosi della Fiorentina

Difficile però, essendo non ancora in condizione, che Inzaghi decida di rischiarlo per tutti i novanta minuti in un match così delicato come la semifinale di Coppa Italia contro i cugini rossoneri. Più probabile invece che possa fare uno spezzone di match.